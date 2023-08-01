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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

لطفي لبيب: مُتفاءل لما يحدث في مصر ومطلوب تغيير سلوك المواطن

لطفي لبيب
لطفي لبيب

حل الفنان القدير لطفي لبيب، ضيفًا على الإعلامي عمرو خليل في برنامج “من مصر"، والذي يذاع على شاشة سي بي سي.

 

قال الفنان لطفي لبيب، إنه التحق بكلية الزراعة لكنه لا يصلح ليكون مهندس زراعي، مقدما الشكر للرئيس السيسي على مشروع الدلتا الجديدة، مشددا على ضرورة أن نفخر جميعا بمشروع الدلتا الجديدة، وأنه متفائل بما يحدث في مصر من مشروعات قومية.
 

لطفي لبيب: مصر سيكون لها دور كبير في إعادة إعمار ليبيا واليمن

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، أن مصر بها 9 ملايين ضيف، وصراعات المنطقة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، مؤكدا أن مصر سيكون لها دور كبير في إعادة إعمار ليبيا واليمن.
 

وأكد لطفي لبيب، أن مشروعات البنية الأساسية في مصر لم تحدث من قبل، ومطلوب تغيير سلوك المواطن المصري لتنشيط السياحة، حيث أن السياحة مصدر مهم للدخل القومي ويجب استغلال البنية الأساسية، مشددا على أن مصر لديها مقومات سياحية تستوعب أعداد ضخمة، مقترحا تحويل مجمع التحرير لفندق 3 نجوم، فيجب جذب كافة شرائح السياح.

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