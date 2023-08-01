ثامر الهويمل | مختص ومهتم بالدهانات والديكور

تعد الألوان من أهم عناصر التصميم الداخلي، ولها دور كبير في تحديد شخصية المكان وإضفاء الجو المناسب عليه. ومن بين الألوان المستخدمة في التصميم الداخلي، يأتي الأبيض في مقدمة الألوان الأساسية والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص.

وقال خبير التصميم ثامر الهويمل تتميز الدرجات المختلفة من الأبيض بجمالها وتأثيرها الإيجابي على المكان، حيث تعطي شعورًا بالانتعاش والنظافة والهدوء. كما أنها تساعد في توسيع المساحة الداخلية وجعلها تبدو أكبر وأوسع.

واضأف خبير التصميم ثامر الهويمل يمكن استخدام الأبيض بمختلف الدرجات داخل المنزل، حيث يمكن استخدام الأبيض النقي لجدران المنزل، والأبيض المائل إلى الرمادي للأرضيات والأسقف، والأبيض المائل إلى البيج للأثاث والستائر والوسائد.

كما اوضح فني الديكور الخبير ثامر الهويمل يمكن تنسيق الأبيض مع ألوان أخرى لإضفاء الحيوية والتباين على المكان، مثل استخدام الأبيض مع الأسود أو الرمادي للحصول على تأثير عصري وأنيق، أو مع الأزرق الفاتح أو الأخضر الزاهي للحصول على تأثير منعش ومريح.

بالإضافة إلى جمالية الألوان، ووضح الهويمل يجب أن يتم اختيار الدهانات ذات الجودة العالية والتي تتميز بالمتانة والمقاومة للتآكل والتشقق، حتى تحافظ على جمالها وتأثيرها الإيجابي لفترة طويلة.

في النهاية، وضح المصمم ثامر الهويمل يمكن القول إن استخدام الأبيض في التصميم الداخلي يعطي مكانًا هادئًا وجميلًا، ويساعد في توسيع المساحة الداخلية وجعلها تبدو أكبر وأوسع. ويمكن تنسيق الأبيض مع ألوان أخرى لإضفاء الحيوية والتباين على المكان. ومن المهم اختيار الدهانات ذات الجودة العالية للحفاظ على جمالية الألوان وتأثيرها الإيجابي لفترة طويلة.