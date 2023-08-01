أيمن الرمادي يكشف حقيقة توليه تدريب الظفرة ويعلن عودته لقيادة سيراميكا كليوباترا

تحدث أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الظفرة الإماراتي، إنه لم يوقع على عقد رسمي للفريق رغم الإعلان الرسمي في مؤتمر صحفي للنادي.

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وقال الرمادي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: اتفقت مع مسئولي الظفرة الإماراتي على الرحيل بعد التعاقد مع مدرب جديد، ولم أكن اريد الرحيل وترك النادي بدون مدرب.

وتابع: الظفرة الإماراتي قبل اعتذاري عن تدريب الظفرة بكل احترام.

وأكد أيمن الرمادي، المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا، إنه سيتولى تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه اتفق مع مسئولي الفريق بشكل رسمي.

موعد عودة أيمن الرمادي لتدريب سيراميكا كليوباترا

وواصل الرمادي حديثه: سأعود لمصر يوم السبت المقبل، وسأبدء التحضير لفترة الاعداد لنادي سيراميكا كليوباترا.