أمسية شعرية بنادي المنيا الرياضي

نظم نادي المنيا الرياضي ، بالتعاون مع النقابة الفرعية لإتحاد الكتاب بالمنيا، مساء اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية كبرى، حضرها كوكبة من الشعراء والأدباء والكتاب، وذلك في إطار دفع وتنشيط الحركة الثقافية والأدبية .

وشهدت فعاليات الأمسية الشعرية ، والتي شارك بها كل من ، الشاعر الصحفي نادي حافظ، والشاعر محمد حسني إبراهيم، والفنان المطرب عهدي شاكر، ومحمد عبدالقوي نقيب الكتاب بالمنيا ، والكاتبة والأديبة ابتسام الدمشاوي ، والدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا والمشرفة على الأنشطة الثقافية، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام قصور الثقافة بالمنيا، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية ولفيف من الكتاب والمثقفين وذويهم.

وأكدت دكتورة رحاب سراج حرص مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ، على تنظيم وإستضافة العديد من الندوات والأمسيات الفنية والثقافية ، في جميع المناسبات المختلفة، وعلى مدار الشهر، لدعم الحركة الثقافية، مقدمة الشكر لكافة الجهات المتعاونة مع النادي ، سواء كانت قصور الثقافة ، أو اتحاد الكتاب، وغيرها من الكيانات الفنية والثقافية الأخرى.