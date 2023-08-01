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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لجنة العضوية بالأهلي تجري مقابلات أون لاين للراغبين في الانضمام لفرعي زايد والقاهرة الجديدة

مقابلات أون لاين
مقابلات أون لاين

أجرت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، المقابلات «أونلاين» للراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي سواء العضوية العامة أو عضوية فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بحضور عزة حلمي مدير الاشتراكات، والمهندس كمال محسن مدير إدارة الحاسب الآلي، ومحمد رمضان نائب مدير الاشتراكات.

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جاءت هذه الخطوة في إطار التيسير على الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي، حيث جرت المقابلات «أونلاين» لعدد كبير من المتقدمين للحصول على العضوية من خارج مصر، فضلًا عن أعداد كبرى من مختلف المناطق.

وقام الراغبون في الحصول على العضوية باستيفاء البيانات وإجراء المقابلات الشخصية «أونلاين»، للتيسير على الجميع وتوفيرًا للوقت، ومراعاة لتواجد العديد منهم خارج مصر، وكذلك بالنسبة للمتواجدين في مختلف المحافظات.

وتم الاتفاق على تخصيص مكتب بإدارة الاشتراكات لاستقبال المتقدمين للعضوية «أونلاين»، لاستكمال خطوات العضوية وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وكانت إدارة النادي قد اعتمدت العديد من التسهيلات للراغبين في الاشتراك بعضويات الأهلي، سواء العضوية العامة «كل الفروع»، أو عضوية فرع الشيخ زايد، أو فرع القاهرة الجديدة «التجمع الخامس».

وبموجب هذه التسهيلات يمكن الانضمام لعائلة الأهلي مع تقسيط قيمة العضوية على عدة سنوات على النحو التالي:
- 25% مقدمًا، وتقسيط الباقي على 6 سنوات.

- 30% مقدمًا، وتقسيط الباقي على 5 سنوات.

- 50% مقدمًا، وتقسيط الباقي على 4 سنوات.

يذكر أن قيمة اشتراك العضوية بالنسبة لفرعي القاهرة الجديدة أو الشيخ زايد 285 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالنسبة للمؤهل العالي. فيما تبلغ 570 ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة. أما قيمة اشتراك العضوية العامة «كل الفروع» 855 ألف جنيه للمؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة، ومليون ومائة وأربعون ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

في المقابل تقرر تفعيل قرار زيادة أسعار الاشتراك في العضوية ابتداء من أول سبتمبر المقبل، وسوف يصبح الاشتراك بأي من فرعي الشيخ زايد أو القاهرة الجديدة 399 ألف جنيه للمؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة، و684 ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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