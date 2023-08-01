البايرن يفشل في محاولاته  لخطف " كين" من توتنهام

فشل بايرن ميونخ الألماني بإقناع توتنهام الإنجليزي بالتخلي عن قائده وهدافه هاري كين بسبب عدم الوصول إلى اتفاق حيال مبلغ انتقال اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية أن الخلاف يتعلق بمبلغ 20 مليون يورو، ولم يجر التوصل إلى اتفاق، لكن الاتصالات متواصلة بين الناديين.

وسافر يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ ومعه ماركو نيبه مدير الشؤون التقنية، إلى العاصمة البريطانية لندن أمس الاثنين للاجتماع بمسؤولي توتنهام.

وذلك باعتبار أن كين الذي أتم 30 عاما من عمره قبل أيام، يمثل أولوية بالنسبة للنادي البافاري في سوق انتقالات اللاعبين.

وأكدت تقارير أن بايرن ميونخ قدم عرضين بقيمة 70 مليون يورو و80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من جانب توتنهام، إذ يرغب توتنهام بالحصول على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن هدافه الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.