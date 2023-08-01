لميس الحديدي تهاجم "الكهرباء".. جداول تخفيف الأحمال لم تنفذ (فيديو)

علقت الإعلامية لميس الحديدي على أول أيام تطبيق جدول ومواعيد قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال، قائلة: " مواعيد تخفيف الأحمال وفقاً للجداول المعلنة لم يتم الإلتزام بها في المناطق وبعض المحافظات سواء في التوقيتات أو مدد القطع.



وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON مساء اليوم: " "أول أيام تطبيق جدول تخفيف الأحمال الذي أعلنته لجنة إدارة أزمة الكهرباء كان الشغل الشاغل للمصريين منذ الأمس و كل المصريين كانوا ظابطين الساعة ومنظمين حياتهم على المواعيد المطبقة".

وتابع: “التزموا بالجدول نحب كل حاجة بنظام بما فيها قطع الكهرباء وأن يتم الالتزام بالمواعيد والمدد ماينفعش أسوان كل أربع ساعات تقطع عليها الكهرباء ساعة وهي منطقة شديدة الحرارة”.



استطردت لميس الحديدي: " المصريين بيظبطوا مواعيدهم على قطع الكهرباء ماينفعش حد يسيب بيته وقت الانقطاع ينزل على القهوة ويرجع البيت تروح قاطعة في معاد أخر المصريين هيعلقوا الجدول على الثلاجة ... كمان بعض المصريين لم يهتموا بمواعيد الانقطاع وقالولي الجدول خطه صغير ومش شايفينه."