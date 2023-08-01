حركة تنقلات الشرطة 2023.. تجديد الثقة في الرائد أحمد جادو رئيسًا لمباحث قسم الأقصر

اعتمد اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، الحركة الداخلية لضباط الشرطة لعام 2023؛ وذلك في إطار التزام الدولة بتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية وتوافقاً مع متطلبات المرحلة الحالية.

وشملت الحركة تجديد الثقة في الرائد أحمد جادو، رئيسًا لمباحث قسم شرطة الأقصر، للعام الرابع على التوالي، ضمن حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الأقصر.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على حركة تنقلات وزارة الداخلية 2023، وقرر الوزير ترقية اللواء حسن عبد العزيز عبد الله، من حكمدار الأقصر إلى مديرًا لأمن الأقصر؛ خلفًا للواء هشام عبد الغفار، بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا، والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.