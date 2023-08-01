تكليف عبد الرازق الكومى وكيلاً لشئون الدراسات العليا بآداب طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتور عبد الرزاق بسيوني الكومى أستاذ الجغرافيا الطبيعية ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة طنطا للقيام بأعمال وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة طنطا.

نبذة عن عبد الرزاق الكومي

ويذكر أن الدكتور عبد الرزاق بسيوني الكومى قد حصل على ليسانس الآداب من قسم الجغرافيا، شعبة المساحة والخرائط عام 1990م، بتقدير عام جيد جدًا وعُين معيداً بقسم الجغرافيا بكلية الآداب

وحصل الدكتور عبد الرزاق الكومى على درجة الماجستير في الآداب من قسم الجغرافيا، تخصص جغرافيا طبيعية ( جيومورفولوجيا) عام 1996 تقدير ممتاز ، وتم تعينه بدرجة مدرس مساعد عام 1996 بالقسم، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الادآب ، تخصص الجغرافيا الطبيعية (جيومورفولوجيا) عام 2001، بمرتبة الشرف الأولى وعين فى درجة مدرس للجغرافيا الطبيعية بالقسم 2001

وعين الدكتور عبد الرازق الكومى لتسيير أعمال مجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية بداية من عام 2017 ، كما عُين أستاذا للجغرافيا الطبيعية ونظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا في سبتمبر٢٠٢٢.وقائما بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا بالكلية منذ يناير ٢٠٢٣.

و تم اختيار الدكتور عبد الرازق الكومى عضواً بلجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة لدورة كاملة بداية من عام 2017 .

وقدم الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية الشكر للدكتور عادل أحمد زين العابدين على ما قدمه من مجهودات عظمية فى قطاع شؤون الدراسات العليا بالكلية خلال الفترة السابقة ، متمنياً التوفيق خلال المرحلة المقبلة.