عاجل
التعليم العالي تكشف سبب الإقبال على الجامعات التكنولوجية (فيديو) أول رد من التعليم على الطالبة الحاصلة على 4% في الثانوية (فيديو)
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

توقف برنامج لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، أن حلقة اليوم من برنامج "كلمة أخيرة" هو آخر حلقات الموسم الحالي من البرنامج المذاع على قناة ON قائلة: “حان موعد الإجازة السنوية في شهر أغسطس”.


وردت على الصورة المنتشرة لها ولزوجها الإعلامي عمرو أديب وهما في الطائرة ويرتديان ملابس شتوية قائلة: “أنا لست مسافرة لنصف الكرة الجنوبي عشان ارتدي شتوي”.

txt

لميس الحديدي تكشف سبب عدم قطع الكهرباء اليوم وحقيقة إلغاء تخفيف الأحمال

txt

لميس الحديدي للشامتين في وفاة ابن حسن يوسف: سترد إليكم

وأكملت :"غدا الأربعاء هو منافسة جديدة في الحلقات التسابقية من برنامج الفرصة مع لميس الحديدي"، منوهة إلى أن حلقات الفرصة سوف تستمر طوال شهر أغسطس وصولا للنهائيات والجائزة الكبرى المقدمة من البنك التجاري الدولي، رغم إجازة برنامج "كلمة أخيرة".
يذكر أن برنامج كلمة أخيرة يذاع على برنامج كلمة أخيرة في التاسعة والنصف مساء على قناة ON من السبت إلى الثلاثاء.

مواد متعلقة

فريدة سيف النصر في ضيافة "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي

لميس الحديدي عن صفعة حسين الشحات للاعب بيراميدز: شيء سخيف ومشين

لميس الحديدي تطالب بابتعاد المغرب عن أزمة حسين والشيبي

لميس الحديدي: ترافيس سكوت داخل البيت من بابه وبيان النقابة يضر بمصر

لميس الحديدي: بيان المهن الموسيقية عن ترافيس سكوت لا يليق بمصر

لميس الحديدي تحذر من ملف العقارات الآيلة للسقوط .. قنبلة موقوتة

لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن تقرير لجنة المقابر التاريخية.. بدائل للهدم (فيديو)

لميس الحديدي تنعي علاء عبد الخالق.. أشعر بوجع شديد (فيديو)
الجريدة الورقية