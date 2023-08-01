توقف برنامج لميس الحديدي

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، أن حلقة اليوم من برنامج "كلمة أخيرة" هو آخر حلقات الموسم الحالي من البرنامج المذاع على قناة ON قائلة: “حان موعد الإجازة السنوية في شهر أغسطس”.



وردت على الصورة المنتشرة لها ولزوجها الإعلامي عمرو أديب وهما في الطائرة ويرتديان ملابس شتوية قائلة: “أنا لست مسافرة لنصف الكرة الجنوبي عشان ارتدي شتوي”.

وأكملت :"غدا الأربعاء هو منافسة جديدة في الحلقات التسابقية من برنامج الفرصة مع لميس الحديدي"، منوهة إلى أن حلقات الفرصة سوف تستمر طوال شهر أغسطس وصولا للنهائيات والجائزة الكبرى المقدمة من البنك التجاري الدولي، رغم إجازة برنامج "كلمة أخيرة".

يذكر أن برنامج كلمة أخيرة يذاع على برنامج كلمة أخيرة في التاسعة والنصف مساء على قناة ON من السبت إلى الثلاثاء.