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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يوقع مع ساديو ماني حتي 2027

النصر يوقع مع ساديو
النصر يوقع مع ساديو ماني

وقعت إدارة نادي النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء رسميا مع النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ لمدة أربع مواسم حتي 2027.

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موعد انتظام ساديو ماني في تدريبات النصر السعودي

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ساديو ماني لجماهير النصر : " لا أطيق الانتظار لـِ اسمع هتافتكم في الملعب "

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورا من توقيع عقد ساديو ماني : " قائد أبطـال افريقيا .. الدولي السنغالي ساديو ماني 
يـوقع رسميًا لـ العالمي ".

وشهدت مراسم توقيع العقود حضور الرئيس التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي. 
 

النصر يوقع مع ساديو ماني حتي 2027

وتعد صفقة ماني هي رابع صفقات العالمي خلال المريكاتو الصيفي الجاري وذلك بعد التعاقد مع كلا من مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس .

موعد انتظام ساديو ماني في تدريبات النصر 

 

ومن المقرر أن ينتظم ساديو ماني في التدريبات الجماعية للنصر السعودي غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك في البطولة العربية .

وكان نادي النصر قام بتسجيل اسم  ساديو ماني، ضمن قائمته المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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