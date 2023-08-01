وقعت إدارة نادي النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء رسميا مع النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ لمدة أربع مواسم حتي 2027.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورا من توقيع عقد ساديو ماني : " قائد أبطـال افريقيا .. الدولي السنغالي ساديو ماني

يـوقع رسميًا لـ العالمي ".

وشهدت مراسم توقيع العقود حضور الرئيس التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي.



النصر يوقع مع ساديو ماني حتي 2027

وتعد صفقة ماني هي رابع صفقات العالمي خلال المريكاتو الصيفي الجاري وذلك بعد التعاقد مع كلا من مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس .

موعد انتظام ساديو ماني في تدريبات النصر

ومن المقرر أن ينتظم ساديو ماني في التدريبات الجماعية للنصر السعودي غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك في البطولة العربية .

وكان نادي النصر قام بتسجيل اسم ساديو ماني، ضمن قائمته المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.