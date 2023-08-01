تمكنت الأجهزة الامنية بقطاع الأمن العام من ضبط شخصين (سائق، تاجر مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) حال استقلالهما سيارة ملك الثانى بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، وبحوزتهما (42 سبيكة ذهبية مختلفة الأحجام "غير مدموغة" وزنت 53,371 كيلو جرام) تقدر قيمتها المالية بحوالى 130 مليون جنيه مُخبأة داخل السيارة.

من أسوان للقاهرة .. رحلة صائغ وسائق يجمعان ذهبا بـ 130 مليون جنيه من الأرض

بمواجهتهما قرر تاجر المصوغات قيامه بجمع الذهب من الأشخاص الذين يستخرجونه عن طريق التنقيب غير المشروع وتحويله إلى سبائك ذهبية وأنه كان فى طريقه للقاهرة لتحديد عيارهم وبيعها لتجار المصوغات الذهبية.

كما أقر قائد السيارة بأن مالك السيارة أحضره لقيادة السيارة من أسوان للقاهرة مقابل أجر متفق عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.