بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حفلاً مبهرا لتخريج دفعة جديدة من كلية "الهندسة"

* الدكتور أشرف حيدر يشيد بمستوى الطلاب ويؤكد: جيل من أعظم المهندسين ونسعى لتقديم أفضل خدمة تعليمية



* د. غادة عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: الخريجون على مستوى عال من الكفاءة ويستطيعون تحقيق أهداف بلادهم في التنمية والتقدم



احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة من كلية الهندسة، للعام الدراسي 2023/ 2022، فى حفل ضخم، أقيم برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ود. شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة.



وقال الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إننا نشهد هذه الأيام أجمل الاحتفالات بأبنائنا الطلاب، مضيفاً :"الحقيقة كل حاجة في الدنيا لها شكل هندسي وجميع العلوم لها ابعاد هندسية ومن هنا بدأ اخطر شيء حدث في العشرات سنوات الاخيرة وهي الثورة الصناعية الرابعة، كما أن لهم الشرف أن تمتلك الجامعة خريجون من أعظم المهندسين ولديهم منطق في التفكير بين العلاقة الهندسية والعلوم المختلفة يستطيعون من خلالها أن يكونوا قادرين على أن يكونوا أصحاب ريادة أعمال لا ينتظرون المهنة بل هو من يبدعونها."

وقدم د. حيدر، الشكر والتحية لأولياء أمور الطلاب والطالبات بكلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على ما قدموه من دعم لأبنائهم طوال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا على أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الطلاب وان كان الطلاب والطالبات هم أصحاب هذا الحفل، فلا يمكن ان يتم تغافل دور الأب المربي والأم التي تنشئ النبت الصالح للمجتمع فلهم جميعا كل التحية والتقدير، مؤكدا أن حفلات التخرج التي يحتفلون بها كل عام بعد الانتهاء من العام الدراسي هي بمثابة حلم قاهرة المستحيل الراحلة الدكتورة سعاد كفافي، والتي حلمت به وتركته شامخا، وتسلم بعدها الراية رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي.



فيما قدمت د. غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التهنئة للطلاب الخريجين، قائلة :"زرعتم على مدار الخمس سنوات وها هو يوم الحصاد أهنئكم جميعا بحفلكم المبارك كما اتقدم بالتهنئة لأولياء أموركم جميعا فهم أصحاب الاحتفال ولهم تُقدم التهانئ".



وأكدت د. غادة عامر أنه منذ إنشاء كلية العلوم الهندسية والتكنولوجيا عام 1996، وهي تسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك خلال إعداد الخريجين لتحمل مسؤولياتهم مع الأخذ بعين الاعتبار التراث الحضاري المتميز والتحديات الصعبة التي تواجه المجتمع وذلك لمواكبة العالم الصناعي، موضحة أن خريج الكلية يحقق أهداف بلاده في التنمية والتقدم، كما تحرص الكلية على أن تؤهل خريجيها للعمل في بيئات متنوعة الثقافات مثل العديد من الشركات العالمية المتواجدة في مصر والمنطقة، وتعمل بجدية على تطوير المهندسين المحترفين وتنمية قدراتهم مما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية بطريقة مسؤولة تجاه المجتمع البيئة، من خلال امتلاك الكلية للعديد من المختبرات والورش وصالات التدريب والمدرجات وقاعات التدريس وقاعات الندوات والمؤتمرات على مستوى عالي من الجودة لتستوعب متطلبات الطلاب والعملية التعليمية والتدريبية.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.