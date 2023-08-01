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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعاون مصري سعودي جديد في مجالات الكهرباء والطاقة

مصر والسعودية
مصر والسعودية

اتفقت الحكومة المصرية والسعودية، على توقيع مذكرة تفاهم  بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

                                          

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وأعلن مجلس الوزراء السعودي، أن الطرفان وافقا على توقيع مذكرة التعاون متمثلة في وزارة الطاقة السعودية ومصر. 

 

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام السعودي بالنيابة بندر بن إبراهيم الخريف، إن  الطرفان اتفقا على  قرار الموافقة على التعاون في مجال الطاقة مع مصرجاء خلال المجلس اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حسمبا ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

كما وافق المجلس على تفويض عدد من الوزراء للتباحث مع نظرائهم من الدول الأخرى بشأن مذكرات تفاهم في عدة مجالات، بالإضافة إلى الموافقة على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول.

 

 

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