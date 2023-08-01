موعد حفل الأفضل في أفريقيا عن العام الجاري

يترقب عشاق كرة القدم بالقارة السمراء وعلى الصعيد العالمي ، موعد حفل جوائز الأفضل عن القارة لأفريقية للعام الجاري 2023.





كان كاف، عبر موقعه الرسمي قد أعلن أن الحفل من المقرر له أن يقام في دولة المغرب يوم 11 ديسمبرالمقبل على أن يتم تحديد المدينة المستضيفة والتوقيت خلال وقت لاحق.

كان السنغالي ساديو ماني، نجم منتخب السنغال والمنضم حديثًا إلى النصر السعودي من حصل على لقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا آخر عامين.



على صعيد آخر أعلن نادي النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء رسميا التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني وذلك لتدعيم صفوف القلعة الصفراء بالفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : فيديو للإعلان عن صفقة نجم بارين ميونخ : " بصوت واحد ...... saaaaadiiiioooooooo MANE".