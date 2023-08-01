القائم بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي: أسعي لاستكمال التطوير

قال الدكتور أحمد عكاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي، إن المتابعة الدقيقة و الزيارات الميدانية و الجولات التفقدية جزء من البرنامج اليومي لمتابعة تنفيذ المهام المختلفة وهو ما كان معمولا به خلال فترة رئاسة الدكتور عباس منصور والدكتور يوسف غرباوي مشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة مؤكدا سعيه لاستكمال مسيرة التطوير بالجامعة.

وبدأ الدكتور احمد عكاوي القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي أول ايام مهام منصبه الجديد، اليوم الثلاثاء، بعقد مجموعة من اللقاءات مع عمداء كليات وقيادات الجهاز الاداري بالجامعة لمتابعة حسن سير العمل بمختلف القطاعات، منوهًا عن حرصه على استمرار العمل بكفاءة وفاعلية و اتساقا مع خطة الجامعة و مستهدفاتها.

واستقبل القائم بأعمال رئيس الجامعة، النائب احمد عبد الماجد الاحمر عن مجلس الشيوخ والنائب مصطفى محمود مصطفى عن مجلس النواب حيث قدما التهنئة للدكتور احمد عكاوي على توليه رئاسة جامعة جنوب الوادي وأشادوا بجهود الدكتور يوسف غرباوي في رئاسة الجامعة وطالبوا بتقديم المزيد في القطاع الطبي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالي قنا من خلال كلية الطب والمستشفيات الجامعية للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار.

عناية بالملف الطبي

وذكر الدكتور أحمد عكاوي خلال اللقاء، أن الملف الطبي يوليه اهمية خاصة والمستشفيات الجامعية تستقبل آلاف الحالات يوميا وفي تطور مستمر، كما تضمن يوم العمل الأول، اجتماع مع لجنة التغذية بالمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، وأمين عام الجامعه وعدد من مديرى العموم وأعضاء لجنة التغذيه بالمستشفيات الجامعية وادارة المشتريات والشئؤن القانونيه بالمستشفى الجامعى.

وصدر قرار للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعيين الدكتور أحمد عكاوي قائمًا بعمل رئيس الجامعة، بدءًا من أول أغسطس الحالي، خلفًا للدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة السابق، ولحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيسًا جديدًا للجامعة.

وشغل الدكتور أحمد عكاوى، منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، منذ 2019، وهو من مواليد 1967م بمحافظة أسيوط، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة أسيوط في عام 1988م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وحصل على الماجستير في عام 1993م، ثم سجل لدرجة الدكتوراه وسافر لاستكمال دراستها في جامعة بون بألمانيا وحصل عليها من جامعة جنوب الوادي عام 1999م، تم ترقيته إلى أستاذ مشارك في عام 2005م، ثم أستاذ في عام 2010م الجيولوجيا البنائية.