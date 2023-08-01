عاجل
أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخطط لاحتلال رابعة العدوية (فيديو) لجنة مكافحة كورونا تحذر من برد الصيف (فيديو) تعاون مصري سعودي جديد في مجالات الكهرباء والطاقة
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الحوار الوطني.. مقترحات بزيادة تحصيل الضرائب لسداد القروض (فيديو)

إحدى جلسات الحوار
إحدى جلسات الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ: "إنّ جلسة الحوار الوطني التي عُقدت اليوم، كانت من أهم الجلسات لأنها تشتبك مع قضية معالجة الدين الخارجي والتي تهم الشعب المصري".

 قال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: "إنّ بعض المتحدثين في الحوار الوطني تحدثوا عن ضرورة الوقف الفوري للاستدانة، أو استخدامها في الضرورة فقط، بينما يقترح فريق آخر وضع آليات تقيد عملية الديون".

txt

بنك مصر الأول في تسويق القروض المشتركة (Bookrunner)

txt

64% نصيب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القروض

 أضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ الحلول التي تم طرحها في جلسة الحوار الوطني لحل مشكلة الاستدانة بعضها قابل للتطبيق والبعض الآخر يناقش المشكلة نظريًّا.

زيادة تحصيل الضرائب:

 أوضح أنّ بعض المتحدثين اقترحوا على الحكومة زيادة نسبة تحصيل الضرائب وخاصة المبالغة الكبيرة المتأخرة، مشيرًا إلى أنّ معظم تلك الأموال المتعثرة هي عبارة عن نزاعات قانونية بين مصالح حكومية.

 أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه من ضمن الحلول التي جرى طرحها، عدم أخذ قروض جديدة إلا بعد تسديد الديون القديمة، من أجل تفادي التراكمات، مؤكدًا أن مشكلة الديون أزمة عالمية في الكثير من الدول.

مواد متعلقة

2 مليار و800 مليون جنيه قروض برنامج "مشروعك" بالدقهلية

قروض الحج تثير الجدل

المنيا تتصدر المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية.. فيديو

صرف الدفعة 175من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بالدقهلية

شارم دريمز توقع عقد جدولة قروض مع البنك التجاري الدولي

تسليم قروض دعم المشروعات متناهية الصغر بالدقهلية

السيسي: على مؤسسات التمويل النظر في شروط الحصول على قروض ميسرة
الجريدة الورقية