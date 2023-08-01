الكاتب يعرب محمد يشارك فى معرض القاهرة الدولي بكتابه الجديد "دروس الحياة"

يستعد الكاتب يعرب محمد للمشاركة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابه الجديد "دروس الحياة"، وذلك خلال الدورة 55.

وأكد الكاتب يعرب محمد أن البعض عادة يستسلم للبقاء على اليابسة في انتظار أن تحين أي فرصة أو أن تسمح الظروف، في حين يتخذ آخرون خيارات فعالة لفهم من هم وماذا يريدون، يحددون أهدافهم التي تسمح لهم بالتحرك نحو الاتجاه الصحيح، ولكن جزءاً كبيراً من مسألة الحصول على حياة ناجحة يأتي نتيجةً لتعلم كيفية التعامل مع الدروس التي تعلّمناها من الحياة.



وأضاف يعرب محمد أنه يكشف فى كتابه الجديد 24 درسًا من أهم الدروس التي ستصادفنا في الحياة والتي ينبغي أن نتعلم منها وهي كالتالي:

1. كن متميزا لتكون هناك حاجة دائمة إليك: إذا أردت أن تكون ناجحا، تعلم كيف تبدع، تخترع، تصمم شيئا يمكن للآخرين استخدامه وعدم الاستغناء عنه .

2. أفكارك مثل أداة الكيد المرتدّة (البُمَرِنْج): ما تُمرره للآخرين من أفكار سيرتدّ إليك.

3. ما تقوله هو ما يحدد من أنت لا ما يدور في خلدك: الطريقة التي تتحدث بها والأشياء التي تقولها لها تأثير كبير، فالكلام الذي نقوله يعطينا القدرة على التعمير، أو التدمير.

4. رحلة نجاحك تبدأ بخطوة صغيرة: في العمل، العلاقات، والحياة كل الأشياء تبدأ بخطوة صغيرة تنمو لتصبح رغبة في أن تصبح أفضل فأفضل.

5. لا تتوقف عن التعلّم: اعقد العزم على أن تعيش حياتك كاملة وأنت تواصل التعلم، كن جاهزا لأخذ كل ما ستمنحك الحياة من دروس مفتوحة، وخبرات .

6. لا تسمح لصوت مخاوفك أن يعلو على باقي الأصوات في عقلك، تأكد أن يكون صوت العقل، الإيمان، الثقة، أقوى بما يكفي لهزم صوت الخوف في داخلك.

7. السمعة الطيبة أكثر قيمةً من المال، تُبنى سمعتك من خلال طابعك الشخصي، تتوقف على ما تقوله من كلام وما تسلكه من سلوك، اهتم بطِباعك وستتولى سمعتك أمرها بنفسها.

8. أنت لا تخسر أبدا إلا عندما تتوقف عن المحاولة، كلمات مثل: "لا أستطيع الإنجاز" من ناحية، و"سأحاول" من ناحية أخرى يمكنها أن تصنع المعجزات، حتى تحاول؛ لا يمكنك معرفة ما يمكنك القيام به.

9. كلّما أعطيتَ أخذت، النجاح هو حصيلة ما تعطيه أكثر لا ما تأخذه، إذا كنت ترغب في حياة وفيرة تعلّم العطاء بأقصى ما تستطيع.

10. تحكم في عقلك أو سيتحكّم بك، عندما تتحكم في عقلك عن طريق السيطرة على السلبية والشك ستتحكم في عالمك، الخيار بين يديك لتفعل ذلك كل يوم.

11. العظماء هم أولئك الأكثر تواضعا، غالبا ما نقلل من قيمة التواضع، إنها مهارة مهمة تبقيك منفتحاً لتعلم المزيد، بغض النظر عن مقدار ما تعرفه بالفعل.

12. الهزيمة ليست مُرّة إذا كنت ذكيا كفاية كي لا تبتلعها، من وقت لآخر ستختبر الفشل، في الواقع كلما كنا على استعداد للمخاطرة، كلما فشلنا، الذكاء يكمن في أن يكون الفشل بالنسبة لنا جزء من عملية النجاح لا نهاية المطاف.

13. أفكارك قوية، اجعلها إيجابية، للحصول على حياة أكثر وفرة ونجاحا ينبغي عليك أن تفكر بشكل لا محدود ولا مشروط في النجاح والوفرة، التفكير من أعظم القوى التي نمتلكها ، والخيار بين أيدينا أن نستخدمها سلبيا أو إيجابيا.

أذكى وأشجع تصرف يمكنك القيام به في الظروف السيئة هو أن تسامح وتمضي قُدما، لا تسمح للضغائن وكثرة الشكوى أن تحمّلك المزيد من الثقل في طريقك نحو النجاح

14. العفو يستفيد منه شخصان: المانح والمتلقي، أذكى وأشجع تصرف يمكنك القيام به في الظروف السيئة هو أن تسامح وتمضي قُدما، لا تسمح للضغائن وكثرة الشكوى أن تحمّلك المزيد من الثقل في طريقك نحو النجاح.

15. استبدل الممكن بالمستحيل، ما هو مستحيل يمكن أن يكون وجهة نظر محدودة، لا تسمح للمعتقدات المحدودة أن تقيّد نظرتك للحياة.

16. التحضير هو نقطة انطلاق لتحقيق النجاح، وكما يقول المثل القديم "الفشل في التحضير يعني التحضير للفشل"، طريقة التحضير له هي التي ستحدد كيف سيكون النجاح.

17. أنت تقوم بصناعة واقعك باستمرار، يتم بناءُ واقعك وفقاً لأفكارك، إذن تذكر مقدار الطاقة التي لديك، ما تفكّر به ستكونُه، ما تشعر به سينجذب إليك، ما تتخيله ستصنعه.

18. اختر النعيم أو الجحيم، أنت سيد مصيرك، ربما لن تتمكن دوما من التحكم في ظروفك أو بيئتك ولكن كيف تستجيب وتتفاعل مع ذلك هو شيء ضمن سيطرتك دوما.

19. الحسد يستهلك نفسه، وإذا أنت أعطيته موطئ قدم في حياتك، سوف يأخذك معه.

20. ستكون الأفضل أو لا كنتيجة لظروفك، مواقفك أمر عائد إليك مهما كانت الظروف، ذكّر نفسك أنك تمتلك الخيار، الأمر يعود إليك في أن تحصل على النتائج التي تريدها.

21. أولئك الذين لا يخطئون لا يتعلمون، الأخطاء هي دليل على أنك تحاول، تبتكر، تكتشف وتستكشف، كل قصة نجاح، كل إنجاز في الحياة بحاجة إلى أخطاء ، قد نعتقد أن الأخطاء تعني أننا ارتكبنا تصرفا غير مناسبا ولكنها في الحقيقة تعني أننا كنا نحاول.

22. اكتشف نفسك، التحدي الأكبر في الحياة أن تكتشف ذاتك، ثم أن تكون سعيدا مع ما اكتشفته عن نفسك.

23. عندما تقف بمواجهة طريقك الصحيح كل ما عليك فعله هو أن تستمر في السير، إذا كنت محظوظا كفاية لتعرف ما الذي تريده، يمكنك أن تمضي بشغف وأن تحب ما تفعله إذا كنت لا تزال تسعى لتعرف ماذا تريد، واصل الاستكشاف في الحالتين بكل عزم وإصرار.

24. ابق ممتنا كل يوم؛ لأن ذلك هو مصدر القوة الحقيقي، أكبر قوة تكمن في قلبٍ ممتن، احرص على تركيز أفكارك نحو التقدير الدائم والشكر، لأنك ستعثر بذلك على النّعم، القوة، والسلطة.