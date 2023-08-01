خطوة جديدة من تشيلسي لـ التعاقد مع مبابي

يواصل تشيلسي الإنجليزي تمسكه بالتعاقد مع لاعب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مالك تشيلسي تود بويلي تواصل بشكل مباشر مع رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي، من أجل التعرف على القيمة المالية المطلوبة في مبابي.

أشارت التقاريرإلى أن بويلي لديه رغبة قوية في حسم صفقة مبابي، خصوصًا وأن الفريق يعاني من نقص في الخط الأمامي، بعدما المستويات المتذبذبة خلال الموسم المنصرم.

في سياق متصل، مازال الهلال السعودي متمسكًا بالتعاقد مع مبابي، بجانب تواجد ريال مدريد في الصورة بقوة، إذْ رصد الزعيم الاَسيوي 259 مليون إسترليني لإنهاء صفقة الدولي الفرنسي.

بينما يبحث ريال مدريد عن الحصول على مبابي دون الدخول في سباقات قد ترفع سعر اللاعب وهو ما يريده الفريق العاصمي ويرفضه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

قرر مبابي عدم تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، ليبلغ إدارة النادي العاصمي برئاسة ناصر الخليفي، برحيله خلال الصيف المقبل، مما جعل الأخير يفكر في الاستفادة من اللاعب ببيعه خلال الصيف الحالي.