"حياة كريمة" على مائدة المناقشات ثقافة المنيا

نظم فرع ثقافة المنيا، ندوة موسعة لمناقشة مشروعات حياة كريمة ، لتطوير الريف المصري ، وذلك بقرية إطسا بسمالوط شمال المحافظة ، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

لتقديم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بقرية إطسا المحطة بسمالوط ، ضمن برنامج "المواطنة"، الذي تقدمه بشكل دوري بقرى ومراكز المحافظة، البرنامج يقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف الفكري.

وتضمن البرنامج الذي نظمه بيت ثقافة سمالوط بمركز شباب إطسا المحطة ، ورشة حكى بالعرائس بعنوان " مسرحية جحا" والتى تفاعل معها أبناء القرية ، وهى من اداء صوتى وتحريك محمد سمير الكردي، ياسر محمد فؤاد، ليلى محمد قطب، مينا ميمى، هبه موسي، محمود ياسين، اخراج محمد حسن، بجانب ورشة فنية لاكتشاف المواهب والرسم علي الوجه من تدريب ماهيتاب نبيل، رانياسعيد، جيهان محمود ، ايمان محمد شلقامي ، اسماء احمد خلف ، مروة محمود

وأعقبها عقد ندوة عن برنامج حياة كريمة ودورها في تعزيز المواطنة ، حاضر فيها أحمد عمران منسق حياة كريمة عن مركز سمالوط، أحمد جعفر مسؤول متابعة ورصد المشروعات ،والشاعر والأديب فتحي فولي، واوضح أحمد عمران منسق حياة كريمة بمركز سمالوط، فكرة مشروع حياة كريمة للقرى هو مبادرة مصرية، والتي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة في القرى ، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويرتكز المشروع على عدة جوانب ، وهى البنية التحتية يسعى المشروع لتطوير البنية التحتية في القرى، بما في ذلك بناء وتجديد المدارس والمستشفيات ، وشبكات المياه والصرف الصحي، والزراعة والري ، ويهدف المشروع إلى دعم الفلاحين وتطوير الزراعة ، من خلال توفير التقنيات الحديثة ، وتحسين نظم الري، فى مجال الصحة والتعليم يسهم المشروع ، في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية في القرى، مما يعزز فرص التعليم والرعاية الصحية للسكان،

وقال أحمد جعفر، أنه من خلال تنفيذ مشروع حياة كريمة للقرى، تهدف مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الحياة للسكان في القرى وتقليل الفجوة بين المدن والريف، وفي الختام قدم الشاعر فتحي فولي مجموعة من القصائد الشعرية باللغة العامية التي ، الاخير منها ،انا صعيدي بربابة.التى نالت إعجاب الجمهور.

جديرا بالذكر ، أن تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا ، والذي يعد المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي كان نصيب المحافظة منه في المرحلة الأولى تطوير (5) مراكز ، تشمل (العدوة /مغاغة /أبو قرقاص /ملوى /ديرمواس) .

وبإجمالي (32) وحدة محلية قروية تضم (192) قرية ، و (757) تابع، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو (3) مليون مستفيد ، أي نصف سكان المحافظة، من خلال تنفيذ 3295 مشروعا في كافة القطاعات، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية.