حلمى عبد الباقي الأعلى أصواتًا فى انتخابات الموسيقيين 2023

حصل الفنان حلمي عبد الباقي على الحصية الأعلى للأصوات في انتخابات نقابة المهن الموسيقية التي أقيمت ظهر اليوم في نقابة المهن التمثيلية

وجاءت حصيلة الأصوات الانتخابية كالآتي:

حلمي عبدالباقي 1887 صوتا، أحمد أبو المجد 1453 صوتا، محمد أبو الزيد 1311 صوتا، خالد محمد 1244 صوتا، أحمد العيسوي 1200 صوت، نادية مصطفي 1185 صوتا، منصور هندي 1169 صوتا، محمد عبدالله 1153 صوتا، محمد صبحي 1036 صوتا، علاء سلامة 1026 صوتا، عاطف إمام 978 صوتا، علي عبدالحليم 857 صوتا.

وفاز بعضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كلًا من: حلمي عبد الباقي، أحمد محمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، خالد بيومي، أحمد العيسوي، نادية مصطفى، منصور هندي، محمد عبد الله، محمد صبحي، علاء سلامة، عاطف إمام، علي عبد الحليم، أحمد العيسوي