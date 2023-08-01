70 ألف متفرج "أونلاين".. أكبر حضور جماهيري لحفل "كايروكي"

أحيا فريق" كايروكي" حفلا غنائيا بموسم الصيف في المنارة بالتجمع الخامس، بحضور تخطى 120 ألف من خلال "اللايڤ" و"الأونلاين".

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وأُتيحت خدمة مشاهدة الحفل “أون لاين” للجمهور الذي لايستطيع أن يحضر الحفل "لايڤ"، بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل"لايڤ"، بالإضافة إلى منح المُتفرج "أونلاين" خاصية تمكنه من مشاهدة جميع تحضيرات الحفل والكواليس الخاصة به.

أبدع فريق "كايروكي" خلال ساعتين في الحفل وقدم باقة من أجمل الأغاني، ومن أبرز الأغنيات روما، بسرح وأتوه، نفسي أحبك، متوحشنيش، أنا نجم.

ولاقى الحفل تفاعل كبير من الجمهور الذي حضره "لايڤ" حيث تجاوز الـ 55 ألف و"أونلاين" الذي تخطى عددهم 65 ألف متفرج حول العالم، واعتمد تفاعل حاضري الحفل"أونلاين" على "الڤوت" للأغاني التي قُدمت في الحفل، والتقاط الصور التذكارية مع فريق"كايروكي" ، وإرسال رسائلهم من خلال "الكومنتس" التي تم عرضها على شاشتين تم تعليقهما على مسرح الحفل.

كما تم عرض لايڤ أثناء الحفل صور وڤيديوهات للحاضرين "أونلاين" من خلال "شاشات العرض"، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء مع"كايروكي" من خلال "دويتو غنائي" .

وأشاد "كايروكي" ، خلال الحفل بفكرة حضور الحفل "أونلاين" التي تم تطبيقها لأول مرة في الوطن العربي، وحرص على توجيه الشكر لجميع الحاضرين معبراً عن حبه لهم.

جدير بالذكر أن فريق كاريوكي قد أحيا مؤخراً حفلًا غنائيًا ضخما ببرلين ضمن جولتهم العالمية .