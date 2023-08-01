قصة الرجل الياباني الذي تحول لكلب.. حقق حلم عمره

"أخيرا تحقق حلم حياتي".. بهذه الكلمات حقق ياباني حلمه بأن يصبح كلبا، حيث تصدرت هذه الحكاية مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتداول رواد السوشيال صور لرجل ياباني حققه حلمه في أن يصير حيوانًا.

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وصرف الرجل الياباني تقريبا كامل ثروته كي يتحول إلى كلب، وأطلق على نفسه لقب اسم "توكو".

ونشر الرجل الياباني فيديوهات عبر قناته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "يوتيوب"، وهو يرتدي زي كلب يشبه للحيوان الحقيقي، ويخرج من منزله ويتنزه ويقابل العديد من الناس.

مشاهدات بالملايين

ووصل مشاهدات الفيديوهات الخاصة بالياباني توكو بالملايين عبر قناته الخاصة علي يوتيوب، ويظهر توكو في الفيديوهات وهو يقلد حركات الكلاب مثل شم الكلاب الأخرى، والتدحرج على الأرض.

ولم يكشف توكو عن هويته الحقيقية في فيديوهاته الخاصة، ويظهر فقط بزي الكلب أثناء روتينه اليومي خارج أو داخل منزله، مما أثار دهشة رواد السوشيال ميديا علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حلم منذ الطفولة

وتحدث الياباني توكو في إحدي فيديوهاته، عن سبب اختياره لزي الكلب وعدم الكشف عن هويته في الفيديوهات، قائلا "حلمي منذ الصغير أن اتحول إلي كلب".

تحديات ومغامرات بزي الكلب

ويعتمد "توكو" في محتوي فيديوهاته علي القيام بتحديات ومغامرات تثير دهشة رواد السوشيال ميديا، ومنها تحدي الشرب بزي الكلب لمشروبات الصودا وأكل الطعام المخصص للكلاب وتقليد كافة حركات الكلاب بأنواعهم وسلالاتهم المختلفة.