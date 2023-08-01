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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

يعزز صحة القلب.. طريقة عمل حليب اللوز في المنزل

حليب اللوز
حليب اللوز

يُعرف حليب اللوز بفوائده المذهلة لجسمك، فهو يساهم في تقوية العظام، ويعمل على حماية القلب وتعزيز صحته، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، لذا يمكن تناوله في الدايت، بالإضافة لمذاقة اللذيذ.

حليب اللوز

طريقة عمل حليب اللوز في المنزل

المقادير

- الماء : لتر

- لوز : ربع كوب (كبير الحجم)

- العسل : 4 ملاعق كبيرة (أبيض)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الماء : 2 ليتر (لنقع اللوز)

 

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طريقة التحضير

انقعي اللوز في وعاء من الماء ليلة كاملة، ثم صفّيه.

ضعي اللوز في وعاء الخلاط الكهربائي وأضيفي له الفانيليا والماء والعسل.

اخلطي المكونات على سرعة متوسطة حتى تتجانس تماماً.

صفي المزيج وضعيه في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة لحوالي ليلة كاملة.

صُبي حليب اللوز في أكواب التقديم وقدميه.

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