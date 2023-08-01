"رحيل سريع" الرمادي يفسخ تعاقده مع الظفرة والدوري المصري محطته المقبلة

فسخ أيمن الرمادي تعاقده مع الظفرة الإماراتي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب مدة قصيرة من إعلان التعاقد.

وكشفت تقارير صحفية أن الرمادي عاد للقاهرة خلال اليومين الماضيين، حيث نجح في حل أزمة تعاقده مع الفريق الإماراتي.

وأوضحت أن الرمادي كان قد وعد إدراة سيراميكا كليوباترا بالتواجد في التدريبات مع بداية شهر أغسطس، من أجل قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الرمادي في إختيار الصفقات الجديدة، والتي سيدعم من خلالها الفريق خلال الموسم الجديد.

وكان أيمن الرمادي قد تولى تدريب أسوان، ليرحل بعد هبوط الفريق، وقاد سيراميكا كليوباترا في مباراة المصري البورسعيدي في نهائي الرابطة، ليتوج باللقب، ويرحل بعد ذلك لتدريب الظفرة، لكنه لم يستمر وعاد مرة أخري للدوري المصري من بوابة ناديه السابق.