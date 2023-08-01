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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"رحيل سريع" الرمادي يفسخ تعاقده مع الظفرة والدوري المصري محطته المقبلة

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

فسخ أيمن الرمادي تعاقده مع الظفرة الإماراتي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب مدة قصيرة من إعلان التعاقد.

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وكشفت تقارير صحفية أن الرمادي عاد للقاهرة خلال اليومين الماضيين، حيث نجح في حل أزمة تعاقده مع الفريق الإماراتي.

وأوضحت أن الرمادي كان قد وعد إدراة سيراميكا كليوباترا بالتواجد في التدريبات مع بداية شهر أغسطس، من أجل قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الرمادي في إختيار الصفقات الجديدة، والتي سيدعم من خلالها الفريق خلال الموسم الجديد.

وكان أيمن الرمادي قد تولى تدريب أسوان، ليرحل بعد هبوط الفريق، وقاد سيراميكا كليوباترا في مباراة المصري البورسعيدي في نهائي الرابطة، ليتوج باللقب، ويرحل بعد ذلك لتدريب الظفرة، لكنه لم يستمر وعاد مرة أخري للدوري المصري من بوابة ناديه السابق.

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