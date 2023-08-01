حشيش وبانجو وهيروين.. ضبط 189 تاجر مخدرات بمقابر أبو صير في البدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 189 تاجر مخدرات بحوزتهم 68 كيلو حشيش وهيروين وبانجو بمنطقة مقابر أبو صير في البدرشين.

رصد التفاصيل

رصدت المتابعات الأمنية ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) انتشار أعمال ترويج وتعاطى المواد المخدرة بمنطقة مقابر أبوصير بدائرة مركز البدرشين بالجيزة.

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/3/2023 حتى 27/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 169 قضية "مواد مخدرة" بإجمالى 189 متهما، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدرات الحشيش وزنت 37,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس "الشابو"– عدد 2887 قرص مخدرات).

وجارى استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.

النقض تحدد جلسة 18 فبراير لنظر طعون المتهمين في قضية شهيدة الشرف بالدقهلية

وفي سياق أخر حددت محكمة النقض جلسه 18 فبراير 2024 لنظر النقض المقدم من المتهمين فى قضية مقتل ايمان عادل المعروفة إعلاميا ( شهيدة الشرف)وذلك أمام الدائرة الأحد أ الجنائية وذلك على الحكم الصادر باعدامهم من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وبكت أم الضحية عقب صدور الحكم وقالت حقك رجع لك يا ايمان ربنا رجع حقك في الدنيا يا بنتي نفسي اشوفه مشنوق زي ما شنق بنتي وهي تدافع عن شرفها.

وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.