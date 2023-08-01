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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزير الصحة يزف بشرى سارة للأطباء

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكر خلال اجتماع اليوم آخر التطورات وتنفيذ الإنشاءات في معهد ناصر. 

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض على قناة صدى البلد، إن معهد ناصر يمثل أولوية بالنسبة للدولة، والعديد من المواطنين يستخدمون الخدمات التي تقدمها الدولة.

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وذكر أن معهد ناصر هو أحد تلك المشاريع التي حددتها الدولة كأولوية للتنمية لصالح الدولة، مردفًا: “تم تصميم معهد ناصر لـ 1600 سرير، وتقع 45 غرفة أبحاث بجواره، وبعد الانتهاء من بناء المعهد، سيضم العديد من الوحدات على أعلى مستوى”.

سمعة طيبة

وأوضح أن المحرك الرئيسي للنظام الطبي هو "الفريق الطبي"، مشيرًا إلى أن الأطباء المصريين يتمتعون بسمعة طيبة في مختلف دول العالم، وأن خريجي الجامعة الطبية المصرية بعد التخرج لديهم فرص عمل مباشرة في الدول الرائدة في العالم.

وأشار خالد عبد الغفار إلى أنه يتم حاليا، بالتعاون مع وزارة المالية، تنفيذ العديد من الإجراءات لتغيير بعض الأحكام الخاصة بالمكافآت والحوافز بحيث يحصل الأطباء على مكافآت مالية مقابل الجهود التي يبذلونها للمواطنين.

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