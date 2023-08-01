العناية الإلهية تنقذ حياة 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الأوسطي

أنقذت العناية الإلهية حياة 7 أشخاص من الموت المحقق، اليوم الثلاثاء، عقب انقلاب سيارة سوزوكى، كانوا يستقلونها أعلى الطريق الأوسطى في نطاق دائرة قسم حلوان، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة.

العناية الإلهية تنقذ حياة 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الأوسطي بحلوان

وقد هرعت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقام رجال المرور بإزالة آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.



كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى الأوسطي فى حلوان.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص.



وفي واقعة أخري ، تجري أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، جهودا مكبرة لكشف لغز مقتل نجار، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري في نجع حمادي.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المتوفي إلى المشرحة للتحفظ على جثته تحت تحفظ النيابة العامة، وجاري سؤال شهود العيان في محيط الحادث، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع "سعيد.س" 35 عاما، نجار موبيليا، بعد إصابته بطلق ناري في قرية زليتم بنجع حمادي.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



كما أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم الثلاثاء، سائق لمحكمة الجنايات لحيازته 3 كيلو فودو داخل سيارة رحلات بمدينة الشروق.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من ضبط سائق "له معلومات جنائية"، حال استقلاله سيارة "ميكروباص" تابعة لإحدى شركات الرحلات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو ومـبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، بقصد توصيلها لآخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالى، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.