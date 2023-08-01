نواة الأرض الداخلية توقفت عن الدوران.. أعرف الحقيقة

تداولت عدد من الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من المعلومات حول توقف نواة الأرض عن الحركة، وذكرت إحدى الدراسات أن نواة الأرض الداخلية توقفت عن الدوران.

توقف نواة الأرض عن الحركة

وأوضحت التقرير التي نشرتها عدد من الصفحات أن توقف نواة الأرض الداخلية عن الدوران يعني ان عدد من التأثيرات الخطيرة، من بينها، تغير في مناخ الأرض، وسيكون هناك تغير في طول اليوم وقصره، وسيكون هناك ارتفاع في مستوى البحر، ومن الممكن أن تدور الأرض في الإتجاه المعاكس، ويكون شروق الشمس من مغربها.

نواة الأرض

ويُذكر أن الدراسة بخصوص توقف نواة الأرض عن الدروان، تم الوصول إليها بعد تحليل 200 زلزال قرب القطب الجنوبي للأرض، حيث إن هذه الزلازل تسببت في نمط من الموجات والتي توحي بأن دوراة النواة الأرض توقف مؤخرًا.

وعلق المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، على إدعاء بأن نواة الأرض توقفت عن الدوران، موضحًا أن هذا الإدعاء ليس صحيحًا، موضحًا أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن النواة الداخلية ربما تباطأ دورانها.

ونوة بأن الدراسة التي ذكرت التي حللت 200 زلزال بالقرب من القطب الجنوبي للأرض لم تجد أي دليل على أن النواة الداخلية قد توقفت عن الدوران بل خلص مؤلفو الدراسة إلى أن دوران النواة الداخلية "محفوظ" بمرور الوقت، مما يعني أنه لا يتباطأ أو يتسارع.