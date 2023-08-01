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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الدفاع الصينية تنتقد تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لتايوان

وزارة الدفاع الصينية
وزارة الدفاع الصينية

 

انتقد متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة على خلفية خطة الأخيرة تقديم مساعدات عسكرية لتايوان.

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وأدلى المتحدث الصيني تان كه في بهذه التصريحات ردا على سؤال من الإعلام بشأن إعلان البيت الأبيض حديثا عن مساعدات عسكرية لتايوان تشمل معدات وتدريبات وأشكال أخرى من المساعدات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

وقال إن مثل هذه المساعدات العسكرية لتايوان تتدخل بشكل صارخ في الشئون الداخلية للصين، وتقوض بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتعرض السلام والإستقرار عبر مضيق تايوان لخطر كبير.

وأضاف "نعارض هذا العمل بشدة وقدمنا احتجاجات قوية للجانب الأمريكي"، لافتا إلى أن مسألة تايوان تتعلق بالمصالح الأساسية للصين وهي خط أحمر يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية- الأمريكية.

وتابع أن بعض القوى الأمريكية تدفع الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان إلى الأمام من خلال "أعمال مشينة مختلفة"، كما أنها انغمست مع قوى انفصالية تسعى إلى ما يسمى "استقلال تايوان" في القيام باستفزازات، وحرضتها على ذلك.

وأضاف المتحدث الصيني "نحث الجانب الأمريكي على وقف كل أشكال التواطؤ العسكري مع تايوان وتجنب مواصلة السير في الطريق الخاطئ والخطير".

وقال إن جيش التحرير الشعبي الصيني يتابع عن كثب الوضع عبر المضيق، وهو دائما في حالة تأهب قصوى، وسيعمل بكل حزم على حماية السيادة الوطنية للصين ووحدة وسلامة أراضيها، وكذلك السلام والاستقرار في المضيق.

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