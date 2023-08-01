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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد السوبر الأفريقي بالسعودية بين الأهلي واتحاد العاصمة

السوبر الأفريقي
السوبر الأفريقي

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري لحساب مواجهة كأس السوبر الأفريقي التي تستضيف المملكة العربية السعودية فعالياتها.
ومن المقرر إقامة اللقاء في الأول من شهر سبتمبر المقبل.
 

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محرز يقود تشكيل الأهلي لمواجهة الشمال الودية

الأهلي في كأس مصر ..

وعلى صعيد مشاركة الأهلي في كأس مصر ، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز بهدفين من دون رد على الداخلية ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء  الأحد الماضي على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

تقدم بيرسي تاو بالهدف الأول في الدقيقة 37 من تمريرة أفشة، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة بمهارة بباطن القدم.

سيطر الأهلي على المباراة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها أهدرت نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما أخفق علي معلول في تسديد ركلة جزاء بالشوط الأول بعدما سدد الكرة في القائم.
بهذا الفوز يصعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل 3 أغسطس في دور ربع النهائي.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – خالد عبد الفتاح – محمد هاني. 
الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات. 
الهجوم: محمود كهربا.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: 

مصطفى شوبير وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس.

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