"النقد الدولي" يراقب التطورات في النيجر ومبعوث أممي يدعو لاستعادة الشرعية

قال صندوق النقد الدولي، إنه يواصل مراقبة التطورات السياسية في النيجر عن كثب بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة، لكنه لم يصرف بعد بموجب الإجراءات المعتادة قرضا قيمته 131.5 مليون دولار للدولة الواقعة في غرب أفريقيا تمت الموافقة عليه في 5 يوليو.



ولم يتخذ صندوق النقد الدولي أي إجراء ردًا على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، لكنه قال إنه يواصل مراقبة الوضع في النيجر عن كثب.



وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان “نحن قلقون للغاية بشأن الأحداث السياسية في النيجر وتأثيرها على البلاد وشعبها”.



وبعد انقلاب عسكري في إحدى الدول الأعضاء، ينتظر صندوق النقد الدولي عادة توافق الآراء بين الدول الأعضاء قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة، مثل تعليق العمليات في الدولة.



في غضون ذلك، جدد رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو إدانته للمحاولة الانقلابية في النيجر وتقويض الحكم الديمقراطي والسلام والاستقرار في البلاد.

وشارك سيماو في القمة الاستثنائية التي نظمتها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) في مدينة أبوجا النيجيرية لبحث الوضع في النيجر.

رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل أن فريق الأمم المتحدة في النيجر، مستمر في مساعدة المستضعفين في البلاد، وجدد تعهد مكتبه ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها بالتعاون مع الإيكواس بروح التكامل من أجل دعم شعب النيجر.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل سيواصل مشاوراته مع جميع الشركاء بهدف استعادة النظام الدستوري وتعزيز المكاسب الديمقراطية في النيجر.



أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، أن دولة بنين أغلقت حدودها الرئيسية مع النيجر، بعد القمة المزدوجة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، التي عقدت في أبوجا (نيجيريا) والمخصصة للوضع السياسي في النيجر.

جاء ذلك فقا لقرارات القمة المزدوجة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، المنعقدة في أبوجا (نيجيريا) والمخصصة للوضع السياسي في النيجر.

علق كافة الأنشطة في ميناء كوتونو المتعلقة بالنيجر، أفادت عدة مصادر أن العديد من الشاحنات التي كانت في طريقها إلى نيامي ، تحمل حاويات ومحملة بكميات كبيرة في ميناء كوتونو ، محظورة حاليًا على الحدود ، على جانب بنين" ، حسبما إلى راديو فرنسا الدولي (RFI).

تعد دولة النيجر ، الشريك الرئيسي لميناء بنين ، بمعظم وارداتها عبر كوتونو، بمجرد تفريغ القوارب من القوارب ، يسلكون الطريق إلى نيامي ، حسب المصدر نفسه.

وهناك المركبات المستعملة والمواد الغذائية والأدوية والبنزين والعديد من المنتجات الأخرى، هذا الممر هو الأكثر ازدحامًا في المنطقة وتقدر الإحصائيات أن 1000 مركبة تعبر هذه الحدود كل يوم .