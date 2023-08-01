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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عروسان يقيمان زفافهما في كنيسة غمرتها الفيضانات.. شاهد

بوابة الوفد الإلكترونية

أصر زوجان في الفلبين على عقد القران رغم الفيضان الذي غمر أرضية كنيسة في البلاد.

وسار الاثنين في المياه واستقبلهما المدعوين وكاهن الكنيسة، وغمرت أرضية الكنيسة الأمطار الغزيرة التي حدثت مؤخرا في المنطقة، لكن العروسين دخلوها في تحدي واضح للمياه وتأجيل موعد الزفاف.

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دوكسوري يجتاح الفلبين.. ويشرد 11 ألف شخص

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الفلبين تفجر المفاجأة في كأس العالم للسيدات وتحقق أرقامًا جديدة

ويظهر الفيديو والصور أن المتزوجين حديثا كانوا في عمق المياه عندما دخلوا الكنيسة في مدينة مالولوس بـ(الفلبين). 

وعقب نشر أحد أقارب العروس صورا ومقاطع فيديو أثناء القداس أمام مذبح الكنيسة ، سرعان ما انتشرت قصة المتزوجين حديثا بعد أن تبللت حواف ملابسهم الفاخرة من مياه الفيضانات.

شاهد الفيديو..

إعصار دوكسوري بالفلبين

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في الفلبين اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيجاي (المعروف دوليا باسم دوكسوري) إلى 25 قتيلا.

وأوضحت اللجنة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية - أن 52 شخصا أصيبوا ومازال 23 آخرين في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي تسبب في إحداث فوضى في القطاع الزراعي، حيث تأثر أكثر من 105 آلاف مزارع وصياد.

يذكر أن (إيجاي) خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وحذر العلماء من أن الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف القوية تتفاقم بسبب تغير المناخ.

 

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