عروسان يقيمان زفافهما في كنيسة غمرتها الفيضانات.. شاهد

أصر زوجان في الفلبين على عقد القران رغم الفيضان الذي غمر أرضية كنيسة في البلاد.

وسار الاثنين في المياه واستقبلهما المدعوين وكاهن الكنيسة، وغمرت أرضية الكنيسة الأمطار الغزيرة التي حدثت مؤخرا في المنطقة، لكن العروسين دخلوها في تحدي واضح للمياه وتأجيل موعد الزفاف.

ويظهر الفيديو والصور أن المتزوجين حديثا كانوا في عمق المياه عندما دخلوا الكنيسة في مدينة مالولوس بـ(الفلبين).

وعقب نشر أحد أقارب العروس صورا ومقاطع فيديو أثناء القداس أمام مذبح الكنيسة ، سرعان ما انتشرت قصة المتزوجين حديثا بعد أن تبللت حواف ملابسهم الفاخرة من مياه الفيضانات.

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إعصار دوكسوري بالفلبين

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في الفلبين اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيجاي (المعروف دوليا باسم دوكسوري) إلى 25 قتيلا.

وأوضحت اللجنة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية - أن 52 شخصا أصيبوا ومازال 23 آخرين في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي تسبب في إحداث فوضى في القطاع الزراعي، حيث تأثر أكثر من 105 آلاف مزارع وصياد.

يذكر أن (إيجاي) خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وحذر العلماء من أن الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف القوية تتفاقم بسبب تغير المناخ.