سلطنة عُمان تحصل على المرتبة 56 عالمياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2023

حصلت سلطنة عمان فى تقدير دولى وعربى جديد على المرتبة الـ56 عالميا والخامسة عربيا وذلك فى تقرير الأداء الصناعى التنافسى لعام 2023م، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وحققت فيه قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بصعودها من المرتبة الـ72 فى عام 2016م، إلى المرتبة الـ56 فى عام 2023.

ووفقا للتقرير الذى يقيس التنافسية الصناعية لأكثر من 153 دولة حول العالم، ومن خلال مؤشر الأداء التنافسى، جاءت سلطنة عمان فى المركز الـ56 لعام 2023م، نتيجة للتحسن فى تنويع الأنشطة الصناعية من القيمة المضافة للقطاع الصناعى، وزيادة حجم الصادرات الصناعية من حجم الصادرات الصناعية العالمية.

يوضح التقرير أن سلطنة عمان قفزت بترتيبها العالمى 16 مرتبة خلال 7 سنوات فقط، مما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية خلال السنوات الماضية، ويتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة معززة بالاستراتيجية الصناعية التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتى تهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعى ورفع إسهامه فى الناتج المحلى الإجمالى بما يعزز مكانتها العالمية كأحد مراكز التصنيع.

وأشار الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إلى أن تقدم سلطنة عمان فى تقرير الأداء الصناعى التنافسى يعكس رغبة سلطنة عمان فى زيادة تنافسية القطاع الصناعى من خلال تطبيق برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعد الموجه العام للتنمية الصناعية فى سلطنة عمان لترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا الحديثة والرائدة، والدفع بتوسع الصناعة العمانية إقليميا ودوليا، وتطوير منتجات مبتكرة.

وأضاف الدكتور صالح بن سعيد مسن أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعكف حاليا على تطوير مبادرات تسهم فى رفع كفاءة القطاع الصناعى ودعم التوجه نحو استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى الإنتاج ودعم وتطوير قدرات رواد الأعمال الإدارية والمالية فى القطاع الصناعى وتمكين الصناعات الوطنية فى الأسواق الدولية.

يذكر أن تقرير مؤشر الأداء الصناعى التنافسى يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هى القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة والارتقاء التكنولوجى والتأثير العالمى، وتنقسم هى بدورها إلى ثمانية مؤشرات فرعية، علما أن جميع هذه المحاور والمؤشرات تم الأخذ بها فى الاستراتيجية الصناعية لسلطنة عمان.