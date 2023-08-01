نشرة أخبار الوفد الرياضية .. نتائج منافسات مونديال السيدات وفوز مثير للإنتر على باريس

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره باريس سان جيرمان وديًا بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، على الملعب الأولمبي الوطني بمدينة طوكيو اليابانية.

ولحساب منافسات مونديال السيدات أقيمت اليوم 4 مواجهات ..

وجمع اللقاء الأول فيتنام أمام هولندا وانتهى لصالح الأخير بسباعية من دون رد على ملعب فوريست بار بدولة نيوزيلندا ، أما المواجهة الثانية بين البرتغال وأمريكا وانتهت بالتعادل السلبي على ملعب إيدن بارك بنيوزيلندا.



وجمع اللقاء الثالث الصين أمام إنجلترا وانتهى لصالح الأخير بسداسية مقابل هدف على ملعب هيند مارش بدولة أستراليا.

أما اللقاء الرابع الذي أقيم بين هايتي والدنمارك قد انتهى لصالح الأخير بثنائية نظيفة على ملعب نيب بدولة أستراليا.

وجميع هذه اللقاءات جاءت لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المحفل العالمي.

وعالميًا توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق مع جناح برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي القطري ..

كما أعلن المدرب الألماني يايسلة تشكيل الأهلي لمواجهة نادي الشمال القطري الودية، التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في رابع وديات الراقي بمعسكر النمسا.



وشهد تشكيل الأهلي تواجد رياض محرز في تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة نادي الشمال القطري.

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي وفهد حمد وريان حامد وأزجان أليوسكي.

في خط الوسط: علي الأسمري وزياد الجهني.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز وسان ماكسيمان ورياض بودبوز.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو.