انقطاع المياة عن مراكز وقرى الفيوم بسبب اعمال الصيانة

اصدرت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم بيانا اكدت فيه انقطاع المياة لمدة اربع ساعات من الثانية عشرة صباح يوم الاربعاء وحتى الرابعة صباحا بسبب اعمال الصيانة الطارئة بعنبر المياة المرشحة بالمرحلة الثانية بمحطة العزب الجديدة .

اكد البيان انقطاع المياة عن قرى المندرة – بهنس- زاوية الكرادسة – دسيا وتوابعهم فى مركز الفيوم ,وفى مركز ومدينة ابشواى بالكامل عدا قريتى النصارية والعجميين ,وفى مركز سنورس قرى السيليين - فيديمين - سنهور - نقاليفة - ترسا - ابهيت – بيهمو – سنهور البحرية وتوابعهم بالاضافة الى مدينة سنورس , ومركز ومدينة يوسف الصديق بالكامل عدا قريتى الحامولى والنزلة .وقرى قصر الباسل وتطون والغرق وتوابعهم فى مركز اطسا .

طالبت الشركة من المواطنين والمستشفيات واصحاب المخابز توفير احتياجاتهم من المياة خلال فترة الانقطاع . واعلنت عن توفير سيارات مياة الشرب النقية المتنقلة فى حالة طلبها من خلال الخط الساخن او الخط الارضى.

الوعى الاثرى

على جانب اخر صرح الدكتور على البطل مدير عام اثار الفيوم ان ادارة الوعى الاثري بالفيوم اطلقت مبادرة "كنوز الفيوم" لزيادة الوعى الاثرى وتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة .

وقد حرصت إدارة الوعي الأثري بقيادة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري بمنطقة آثار الفيوم تحت رعاية مدير عام اثار المحافظة على الترويج السياحي لما تتمتع به محافظة الفيوم من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، لتشجيع السياحة الداخلية بالمحافظة .

اشار مدير عام اثار الفيوم ان المبادرة تستهدف الارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشئ، وذلك عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل أنواعه وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث ،عملاُ بمبدأ أن التاريخ والأصل والعراقة يمثل جزء كبير من الإنتماء والاعتزاز بالوطن، وفي الوقت نفسه يمثل الهوية.

واضافت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري ان المبادرة تتضمن التعريف بالتاريخ العريق للفيوم ودورها واهتمام الملوك بها عبر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات ومناطقها السياحية والاثرية والمشروعات القومية على أرضها.

قالت " عاطف" ان المبادرة تهدف إلى التعرف على مقومات التراث الحضارى المتنوع بمحافظة الفيوم مثل محمية التراث العالمى بوادى الحيتان - منطقة قصر قارون - منطقة كوم أوشيم- مدينة ماضى الاثرية - هرم هوارة هرم اللاهون ومعبد قصر قارون بالإضافة إلى مراكز الحرف التراثية المميزة مثل قرية تونس الخزف وقرية النزله للفخار وعين السيلين، هذا التراث فى حاجة ماسة إلى الحفاظ عليه وتسويقه سواء داخليا أو خارجيا.

اكدت مديرة الإدارة نرمين عاطف ان المبادرة استطاعت تنظيم العديد من الفاعليات وجولات أثرية، تضم المدارس والجامعات وتنظيم جوالات مجانية ومحاضرات للتعرف على المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم والتاريخ المصري القديم والتاريخ الإسلامي إضافة إلى التاريخ القبطي والتاريخ البطلمي وباتت هذه الفعاليات حريصة على استقطاب المزيد من الشباب والأطفال وجميع فئات المجتمع حرصًا على نشر الوعى الاثري بمحافظة الفيوم .