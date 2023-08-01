توقعات الخبراء حول تحديد سعر الفائدة باجتماع المركزي.. تبادين الأراء (تثبيت ورفع)

يترقب الجميع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل المقرر انعقاده بعد غد الخميس الموافق 3 أغسطس، ويناقش الاجتماع سعر الفائدة، وذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75%.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس

البنك المركزي

ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة من التباين الكامل في التوقعات بين الخبراء، حيث إنه هناك بعض خبراء الاقتصاد يميلون نحو تثبيت سعر الفائدة، والبعض الأخر يرى انه وجب زيادة سعر الفائد؛ نظرًا للزيادة في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته بخصوص اجتماع لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، مشددًا على انه يتوقع أن يكون هناك رفع أسعار الفائدة، حيث إن هناك ارتفاع في معدلات التضخم والتي وصلت الشهر الماضي 41%، وهناك ارتفاع في المعدلات ومن الممكن أن يكون هذا أحد الأسباب في رفع سعر الفائدة.

وأوضح أن رفع الفيدرالي 25 نقطة أساس من الممكن أن يكون سبب في رفع سعر الفائدة، بجانب أن هناك نوع من أنواع الارتفاعات في الاسعار، كما أن حدث تحرك في اسعار الكهرباء بداية من الشهر المنقضي، بجانب زيادة أسعار الحصول على الكهرباء من الخارج، وهو الذي ينتقل بشكل كبير على تكلفة الإنتاج للعديد من السلع والخدمات.

وأضاف أنه من الممكن أن تكون تأثيرات وضغوط على البنك المركزي لتحريك أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، موضحًا أنه مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد مع صندوق البنك الدولي كان هناك مطالب برفع اسعار الفائدة واحتواء معدلات التضخم.

الدكتور على الإدريسي

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك قرار من البنك المركزي خلال الاجتماع يوم الخميس، بتثبيت سعر الفائدة على أن يتم رفع اسعار الفائدة في الاجتماع التالي لها لمعدلات مرتفعة، ولن يكون هناك تحديد نسب رفع سعر الفائدة، موضحًا أن يرى أنه مع طريقة التعامل مع السوق ورفع الفائدة وتثبيتها وفقًا للإجراءات.

وتابع: "أنه حال رفع سعر الفائدة سيكون هناك له تأثيرات سلبية على تلكلفة الاقتراض والاستثمار"، موضحًا انه ولابد من الدولة ان تحتوي الآثار السلبية من خلال عدد من المبادرات وتوفير قروض ميسرة.

اقتصادي: جميع المعطيات تدفع نحو تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي

الدكتور وليد جاب الله

تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة، ومصير سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل بعد غد الخميس، وتأتي مخرجات الاجتماع وسط توقعات متباينة من الخبراء، بين قرارات التثبيت والأخرى برفع سعر الفائدة، وذلك بعد اجتماعها الأخير الذي عقد في يونيو الماضي، وقرارها بتثبيت أسعار الفائدة لعائدي الإيداع والأقراض.

علق الدكتور وليد جاب الله، على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، مشددًا على أنه يتوقع أن يكون هناك تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الخامس في هذا العام، موضحًا أن توقع التثبيت سعر الفائدة يأتي لأسباب عديدة، من بينها أن معدلات الفائدة الحالية معدلات مرتفعة.

وأوضح أنه حدوث قرار رفع سعر الفائدة في الاجتماع المرتقب لن يكون له أي تأثير في الأسواق أو تأثير في قرار الإدخار بالنسبة للمواطنين، موضحًا أن الأساس في سياسة رفع اسعار الفائدة هو التشجيع على الإدخار ليقلل من السيولة في الأسواق ويقلل الطلب على المنتجات ويتم الحد من التضخم.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة لـ0.5 ليكون لها أي تأثير على مدخرات المواطنين أو قرار مستثمري المال الساخن، مشددًا على أن السياسة النقدية تطبق حاليًا أداة جديدة وهي منتج تجزءة جديد وهو متعلق بالشهادات الإدخارية الدولارية، موضحًا أن جميع المعطيات تدفع نحو تثبيت سعر الفائدة.

وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لن تؤثر في أي شئ، حيث إن سياسة اسعار الفائدة لن يعد لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي في هذه المرحلة.

وإليكم مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023:

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.. في 3 أغسطس 2023.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.. في 21 سبتمبر 2023.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.. في 2 نوفمبر 2023.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.. في 21 ديسمبر 2023.