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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي بان كيك رد فلفت بالفواكه الشهية

بان كيك رد فلفت
بان كيك رد فلفت

بان كيك رد فلفت من ألذ حلويات أقراص البان كيك المخملية الحمراء الشهية بخطواته السهلة والبسيطة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير البان كيك مع الفواكة المشكلة.

بان كيك رد فلفت


مقادير بان كيك رد فلفت

- سكر : ملعقة كبيرة
- حليب : كوب
- الدقيق الأبيض : كوب
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- الزيت : ملعقة كبيرة
- البيض : 1 حبة
- ملح : رشّة
- الفانيليا : رشّة
- خليط كيك الريد فيلفيت الجاهز : 2 ملعقة كبيرة

بان كيك رد فلفت

طريقة التحضير

اخفقي البيض مع الملح، والفانيليا، والسكر في وعاء.
أضيفي الحليب وامزجي جيداً.
أضيفي الطحين، والبيكنج باودر، ثم أضيفي ملعقة زيت، واضربي المزيج.
أضيفي خليط كيك رد فلفت، واخلطي حتى يتكون مزيج ناعم وسائل.
في مقلاة غير لاصقة، امسحي بالقليل من الزيت، وضعي كمية مناسبة من المزيج.
اتركي المزيج على نار خفيفة حتى يتحمر قليلاً، ثم اقلبيها على الجهة الأخرى حتى تنضج.
زيني بجبن الكريمة والفواكة حسب الرغبة.

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