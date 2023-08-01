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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تحوّل إلى كلب.. ياباني يتخلى عن آدميته ويكون صداقات مع كلاب آخرى

ياباني يتحول إلى
ياباني يتحول إلى كلب

تحول حلم الياباني المعروف باسم Toco "توكو" إلى حقيقة، فتخلى عن آدميته وشكله الطبيعي ليتحول إلى " كلب "، يسير في الشوارع ويكوّن صداقات مع كلاب آخرى.

 

ياباني يتحول لكلب

ياباني يحقق حلم الطفولة ويتحول إلى كلب

تعاون توكو مع إحدى الشركات اليابانية، التي تصنع أزياء الإعلانات التلفزيونية والأفلام؛ لتصنع له خلال 40 يومًا ملابس؛ لتجعله شكل "الكلب"، وذلك بقيمة 22000 دولار.

 

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وقال المتحدث باسم الشركة في إحدى اللقائات: "على غرار كلب الكولي ، فإنه يعيد إنتاج مظهر كلب حقيقي يمشي على أربع أرجل."

 

وفي مقاطع فيديو منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، شوهد توكو وهو يُخرج في نزهة على مقود، وهو يستنشق كلابًا أخرى في حديقة ويتدحرج على الأرض بهيأة كلب.

 

ويخفى توكو هويته البشرية عن أعين الناس حتى لا يعرفه الأشخاص المقربين له، خاصًة من الأشخاص الذي يعمل معهم؛ حتى لا يحكمون عليه بشكل ظالم، وأكد أنهم يعتقدون أنه من الغريب أنني أريد أن أصبح كلبا، مشيرا إلى أنه نادرًا ما يخبر أصدقائه لأنه يخشى أن يظنوا أنه غريب الأطوار.

قال توكو إن أصدقائه وعائلته بدوا مندهشين للغاية عندما علموا أنه أصبح حيوانًا".

مؤكدًا أن تحوله إلى كلب هو تحقيقًا لحلم الطفولة، قائلًا: "أتذكر أنني كتبت في كتاب التخرج من المدرسة الابتدائية أنني أردت أن أصبح كلبا وأمشي في الخارج."

 

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