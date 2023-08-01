رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات الورشة الطبية الرابعة بلغة الإشارة بمركز نور البصيرة

افتتح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج فعاليات الورشة الطبية الرابعة التي ينطمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة تحت عنوان

"المصطلحات الطبية بلغة الاشارة".

وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة، و الدكتور عماد الصوينع مدير المركز والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعمانى أن الدولة المصرية تضع الطلاب ذوي الهمم على رأس أولوياتها، بهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، الي جانب حرصها علي تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم؛ لدمجهم وتحويلهم لعناصر فاعلة ومشاركة في المجتمع، موضحاً ان الورشة تهدف إلى تأهيل الأطباء وطلاب كلية الطب، للتعامل والتفاهم مع المرضى الصم وذلك في إطار حرص الجامعة علي دمج الاشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع، وتسهيل حصولهم علي الخدمات والرعاية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح الدكتور عيد الناصر يس ان الجامعة تحرص على إعداد كوادر بشرية قادرة على تعليم أنماط وأساسيات لغة الإشارة، من أجل التعامل مع فئة الصم و معرفة احتياجاتهم، والتيسير عليهم في تعاملتهم اليومية ودمجهم في المجتمع.

وأضاف الدكتور خالد عمران أن إدارة الجامعة تهتم بجميع الإعاقات المختلفة، ومنها الإعاقة السمعية، مما يستلزم ذلك الحث على تعلم لغة الإشارة ونشر ثقافة الصم بالجامعة، والتوعية حول كيفية التعامل معهم.

واشار الدكتور عماد الصوينع ان هذه الورشة تعد الرابعة والتي يتم تنظيمها بالمركز، وتهدف إلى تأهيل الأطباء وطلبة كلية الطب للتفاهم والتعامل مع المرضى الصم، حيث يشارك بالورشة 30 طالب وطالبه من كلية الطب ، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية بطب سوهاج.

وذكرت الدكتورة سلمي عبد المنعم ان الورشة ستناقش العديد من الموضوعات ومنها التعريف بالمصطلحات الطبية المختلفة المستخدمة في أقسام المستشفيات والاستقبال والطوارئ، وكذلك كيفية إجراء النقاش الطبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، علاوة على التدريب على كيفية قياس رضاء المنتفعين من خلال لغة الإشارة.