مقبلات صحية.. سلطة نيسواز علي الطريقة الفرنسية

تعتبر سلطة نيسواز علي طريقة المطبخ الفرنسي بطعمها الشهي واللذيذ، من أشهر المقبلات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وصحية.

سلطة نيسواز الفرنسية



مقادير سلطة نيسواز

- للتتبيلة :

الخل : 2 ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الخردل : ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

البهار الأبيض : حسب الرغبة

- خس الآيسبرغ : رأس

- البطاطس : 200 غم (مسلوقة ومُقطَّعة)

- بندورة : 200 غم (مُقطَّعة إلى شرائح)

- فليفلة ملونة : 100 غراماً (مُقطَّعة إلى شرائح)

- البصل : 2 حبة (مسلوق ومُقشَّر)

- التونا : 2 عبوة (محفوظة في الماء)

- زيتون أسود : 50 غم

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفرومًا فرمًا ناعمًا / اختياري)

سلطة نيسواز الفرنسية

طريقة التحضير

1. لإعداد التتبيلة: تُخلط مكوِّنات التتبيلة معًا، وتُحفظ جانبًا، إلى حين الفراغ من إعداد السلطة. وهي تُسكب عند التقديم.

2. يُغسل الخس، ويفرم فرمًا خشنًا، ويُضاف إلى قعر طبق التقديم.

3. بعد تقشير البطاطس، هي تُسلق في قدر حاوية الماء المُضاف إليه الملح، حتَّى تنضج. ثمَّ، تُقطَّع إلى قطع متوسِّطة الحجم، فتُضاف إلى طبق التقديم.

4. تُضاف التونة إلى الطبق، مع شرائح البندورة وحلقات البصل والزيتون والفليفلة.

5. يُقطَّع البيض المسلوق إلى أرباع، ويضاف إلى الطبق، الذي يُزيَّن بفرم البقدونس الناعم (اختياري).