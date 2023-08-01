عاجل
سطو مسلح وسرقة ملايين الدولارات.. تحقيق عاجل في باريس عمرو دياب الأعلى استماعا فى يوليو على أنغامي المجلس العسكري بالنيجر يعتقل 5 وزراء من حكومة محمد بازوم
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انتخابات المهن الموسيقية2023| مد ساعات عملية التصويت

انتخابات الموسيقيين
انتخابات الموسيقيين 2023

أعلن رئيس لجنة انتخابات الموسيقيين بمد ساعات التصويت، والتي بدأت في الـ 11 من ظهر اليوم في نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

موعد انتهاء عملية التصويت في انتخابات المهن الموسيقية 2023

ومن المقرر ان يتم مد عملية التصويت ساعتين حتى  الساعة السابعة مساءً بدلًا من الخامسة.

 

انضم الفنان طارق الشيخ والفنان سعد الصغير، للأجواء الانتخابية لنقابة المهن الموسيقية التي تجرى حاليًا في مقر نقابة المهن التمثيلية.

كما وصف مصطفى كامل سير العملية الانتخابية بـ “ليلة عُرس”، مؤكدًا على هدفه بالابتعاد عن الحديث عن المشاكل والأزمات والتركيز على الأجواء الإيجابية التي تملأ انتخابات الموسيقيين.

 

مصطفى كامل يقرأ الفاتحة في بداية العملية الانتخابية

بدأ مصطفى كامل العملية الانتخابية بقراءة الفاتحة، وتحدث مع الحضور قائلًا: "قاصد أتجمع مع الناس عشان يبقى في بينا عيش وملح.. إحنا أخوات وهنفضل زملاء ربنا يولي مَن يصلح النهارده”.

تفاصيل الساعات الأولى لانتخابات المهن الموسيقية 2023

بدأت عملية التصويت لانتخابات المهن الموسيقية، في الساعة الـ 11 مساءً، والتي كان من المفترض انطلاقها في تمام التاسعة صباحًا.

 

أسباب تأجيل موعد انطلاق انتخابات المهن الموسيقية

وكان سبب التأجيل لإلزامية وجود 50 % من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا لم تكتمل تلك النسبة يلزم تأجيل العملية الانتخابية.

 

جاء على قائمة المرشحين  32 مرشحًا على عضوية 12 مقعدًا بمجلس نقابة المهن الموسيقية، وتأتي أسماءهم كالآتي: دكتور أحمد أبو المجد، أحمد العيسوي، حسام عزت، أشرف السعداوي، أيمن أمين، أيمن سالم، ديفيد جميعي، حلمي عبد الباقي، حسام عزت، خالد الغول، خالد بيومي، دكتور رضا رجب، رضا حنكش، سعيد عثمان، دكتور شريف حمدي،عادل شمس، دكتور عادل مصطفى، دكتور عاطف إمام، عامر العجيمي، دكتور علاء سلامة، علي الشريعي، عمور شيعة، محمود أبو اليزيد، محمد السعيد عمر الخولي، محمد المحلاوي، محمد صبحي، دكتور محمد عبد الله، حمادة كحلة، مصطفى داغر، منصور هندي، نادية مصطفى.

 

 

 

 

 

مواد متعلقة

مهرجان العلمين 2023| محمد منير يستعد لحفله المنتظر

طرح ديو أصالة وماجد المهندس "الحب الأبدي"

مهرجان العلمين 2023| أسعار تذاكر حفل الرابر Russ وطريقة الحجز

طارق الشيخ وسعد الصغير يشاركان في انتخابات الموسيقيين

"ليلة عُرس".. مصطفى كامل يشيد بانتخابات الموسيقيين

مهرجان العلمين 2023|ليلة طربية مع مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

انتخابات المهن الموسيقية| مصطفى كامل يبدأ عملية التصويت بقراءة الفاتحة

إطلاق بوستر مهرجان الفيلم العربي بروتردام

الجريدة الورقية