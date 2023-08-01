برشلونة يحدد بديل عثمان ديمبلي

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في التوصل لاتفاق نهائي مع عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، من أجل الانتقال للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ديمبلي قد قرر الرحيل عن صفوف البارسا، على الرغم من المفاوضات الكبيرة بينه وبين إدارة النادي، لكن تدخل باريس أفسد المراحل المتقدمة من التفاوض.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يبحث عن بديل ديمبلي بعدما تأكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، من رحيل ديمبلي لباريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن إدراة البارسا وضعت يانيك كاراسكو، لاعب أتلتيكو مدريد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كاراسكو

وأوضحت التقارير أن هناك أفضلية للبارسا للتعاقد مع كاراسكو، حيث هناكبند في عقد عودة أنطوان جريزمان لـ أتلتيكو مدريد مقابل 18 مليون يورو، مما يبحث البارسا عن استغلال هذا البند.

في سياق متصل، يواصل برشلونة بحثه عن التعاقدات مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يرغب في ضم لاعب خط وسط، وظهير أيمن، عقب رحيل الثنائي جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على نظيره ريال مدريد بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالولايات المتحدة الأمريكية.