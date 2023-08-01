إنجي الصبان: إطلاق مبادرة لجمع الكتب وتوزيعها فى المدارس والجامعات

تحدثت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك، عن مشكلة الورق الحالية والتحديات التي تواجه صناعة الورق وإعادة استخدامها.

أضافت إنجي الصبان، خلال كلمتها فى مؤتمر صناع القرار في نسخته الثانية، أنه يتم العمل على إطلاق مبادرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عن جمع الكتب وتوزيعها مرة أخرى بالمدارس والجامعات وحتى دور الإصلاح والتأهيل؛ للمساهمة بإيصال الكتب بكل أنواعها وأشكالها، وإعادة قراءتها مرة أخرى.

أشارت إنجي الصبان إلى أن فكرة هذه المبادرة جاءت بعد ارتفاع أسعار الكتب، مما يصعب عملية شراء الكتب للقارئين، وأن هذه المبادرة ستدعم فكرة وصول نسبة كبيرة من الكتب إلى عدد ضخم من الناس.

أقيم مؤتمر صناع القرار في نسخته الثانية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، وناقش المؤتمر عددا من الملفات والقضايا أهمها، أهم متطلبات القطاع الصناعى لرفع كفاءته ومساهمته فى الناتج المحلي، ودور التكنولولجيا فى تحريك عجلة التنمية المستدامة فى السوق المصرية، ومساهمة القطاع الصناعي فى دعم حركة الاقتصاد والتنمية فى السوق المصري، والتكامل بين الصناعة والتكنولوجيا ومساهمة الاستثمار لدعم التحول الرقمي، ودور الاستثمار فى دعم القطاع الصناعى والتكنولوجي.