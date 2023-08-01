عاجل
سطو مسلح وسرقة ملايين الدولارات.. تحقيق عاجل في باريس عمرو دياب الأعلى استماعا فى يوليو على أنغامي المجلس العسكري بالنيجر يعتقل 5 وزراء من حكومة محمد بازوم
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة شرطيين اثنين جراء إطلاق نار استهدف فريقًا لمكافحة شلل الأطفال بباكستان

الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية

 

أكدت الشرطة الباكستانية وفاة ضابطين اثنين جراء إطلاق نار استهدف فريقًا من العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال في مدينة كويتا بجنوب غربي البلاد.

txt

السعودية تُدين وتستنكر الهجوم الذي وقع شمالي غرب باكستان

txt

وفاة 40 شخصًا إثر انفجار بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان

 الشرطة الباكستانية 

وقال قائد الشرطة المحلية آصف مروات حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء إن مسلحين كانوا على متن دراجات بخارية فتحوا النيران على أفراد الشرطة المكلفة بتأمين عمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال على أطراف مدينة كويتا.

وأضاف مروات أن العاملين في حملة التطعيم لم يصابوا بأي أذى جراء الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

يذكر أن المسلحين المتشددين غالبًا ما يستهدفون فرق شلل الأطفال والشرطة المكلفة بحمايتهم بدعوى أن حملات التطعيم مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال. 

ومنذ يناير الماضي، لم يتم الإبلاغ سوى عن حالة واحدة بمرض شلل الأطفال في باكستان؛ مما يضاعف الآمال من قرب البلاد في القضاء على هذا المرض.

مواد متعلقة

إجراء المسح الميداني لتطعيم الوافدين والأطفال المتخلفين بالشرقية

قضوا على الأحياء واستهدفوا الأموات.. الاحتلال يقصف مقابر غزة (صور)

المنتجات المغشوشة وانعدام الصيانة قنابل موقوتة

حصر أطفال متخلفين عن التطعيم واعطائهم الجرعات اللازمة بمدينة القنايات

رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية القٌطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي

الجريدة الورقية