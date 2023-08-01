غدًا قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات عن مناطق عدة بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبدالجليل رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صادر عنها، عن قطع مياه الشرب عن مناطق عدة.

ذكر بيان الشركة أن قطع مياه الشرب نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة بمحطة مياه الشرب الجديدة بمنطقة العزب بنطاق المرحلة الثانية والخاصة بعنبر المياه المرشحة.

أشار البيان إلى أنه بسبب أعمال الصيانة بالمحطة سوف يتم قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات بدءا من الساعة الثانية عشرة من صباح غدٍ الأربعاء 2 أغسطس وحتى الساعة الرابعة من صباح اليوم نفسه.

بسبب أعمال الصيانة بمحطة العزب قطع المياه عن قرى الفيوم:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الشركة أن انقطاع مياه الشرب سوف يشمل عددًا من القرى والعزب والمناطق المتأثرة بمراكز المحافظة كافة، ومنها من مركز الفيوم قرى المندرة وبهنس ودسيا وزاوية الكرادسة وتوابعهم، ومن مركز ومدينة إبشواي المركز بالكامل عدا قرى النصارية والعجميين وتوابعهم، ومن مركز ومدينة سنورس قرى بيهمو وتوابعها وطريق بيهمو وفيديمين وسنهور والسيليين وترسا ونقاليفة وسنهور البحرية ومدينة سنورس وأبهيت الحجر وعددا من توابع القرى المذكورة، وفي مركز إطسا سوف يتم قطع المياه عن قرى قصر الباسل وتطون والغرق وتوابعهم، وفي مركز يوسف الصديق سوف يشمل انقطاع مياه الشرب جميع أنحاء المركز بما فيها مدينة يوسف الصديق عدا قرى النزلة والحامولي وتوابعهم.

أضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة، أنه تم إبلاغ رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمراكز المتأثرة بانقطاع المياه، للتنبيه على المؤسسات الحكومية والمواطنين كافة بموعد قطع المياه، وكذلك تم النشر على الموقع الرسمى للشركة وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الشركة سوف تقوم بالدفع بسيارات مياه الشرب النقية المتنقلة خلال فترات قطع المياه إلى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لتمكنهم من تدبير احتياجاتهم من المياه حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.



تهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، وأضاف أنه سوف يتم الدفع بفرق الصيانة للعمل كافة، على الانتهاء من أعمال صيانة الخط في الوقت المعلن عنه لضمان عودة المياه إلى المناطق المتأثرة كافة.