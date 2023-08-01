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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مُحاكمة مُتهم بإنهاء حياة زوجته حرقاً غدا

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات المحلة في محافظة الغربية، غداً الأربعاء، مُحاكمة مُتهم بإنهاء حياة زوجته حرقاً، وستُخصص الجلسة لسماع الشهود.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بإنهاء حياة زوجته بعد أن قام بوضع المخدر لها فى العصير وإلقاء زيت مغلي على جسدها ثم قام بطعنها في الرأس بواسطة سلاح أبيض “سكين” بسبب خلافات أسرية بينهما.
وقام المتهم بالفرار عقب ارتكاب الواقعة إلا أن الأجهزة الأمنية بالمحلة الكبرى تمكنت من ضبطه بعد ساعات قليلة من الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجثة بمستشفى المحلة العام.

وكشفت تحريات مباحث قسم ثان المحلة، أن المتهم ويدعى  ش.ح كان  انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات ثم عاد إليها قبل الواقعة بيومين مبيتاً النية على قتلها، حيث وضع المخدر في العصير لها ولبناتها الثلاث، وألقى الزيت المغلي على مختلف أنحاء جسدها ما أصابها بحروق من الدرجة الثالثة ثم طعنها باستخدام سلاح أبيض سكين في منتصف رأسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وبالتحقيق تبين أن الزوج هو ابن خالتها خدرها بوضع مخدر في العصير، حتى يتمكن من قتلها. 

 

وبتقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة، تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قراراها المتقدم.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط الجريمة بكافة أنواعها.

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