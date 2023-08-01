مبابي غاضب من تعامل باريس

سادت حالة من الغضب لدي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما قامت إدارة النادي العاصمي بتجميده خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن مبابي يشعر بالغضب من قرار استبعاده من الجولة التحضيرية للفريق في اليابان.

وأشارت إلى أن اللاعب يرفض تمديد تعاقده مع البي أس جي خلال الفترة المقبلة، حيث ينوي الرحيل عن الفريق خلال الصيف المقبل من عام 2024.

وأوضحت التقارير أن مسؤولي باريس لديهم تخوف من أن يكون مبابي على اتفاق مع ريال مدريد بالانتقال إلى الملكي خلال الصيف الملكي بشكل مجاني.

وأكدت أن إدارة باريس اتخذت قرارًا برحيل اللاعب خلال الصيف الحالي لـ تشيلسي أو ريال مدريد، حيث ترغب في الاستفادة ماديًا من اللاعب.

الجدير بالذكر أن مبابي أبدى رغبة قوية في الانتقال لريال مدريد خلال الموسم المقبل، حيث أكد لأحد المقربين منه أنه ندم على تجديد تعاقده مع باريس العام الماضي.