غدًا.. استكمال نظر مُحاكمة مُتهمين بإنهاء حياة شخص في مُشاجرة

تستكمل محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، غدًا الأربعاء، استكمال نظر قضية اتهام سباك وعاطل بقتل شخص خلال مشاجرة بينهما بسبب وجود خلافات قديمة، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية.

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ستخصص الجلسة لسماع الشهود والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحى عباس، وعضوية المستشارين محمد عبدالمنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7032 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1292 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمود ع م"، 37 سنة، سباك، و"عبدالله ح ع"، 31 سنة، عاطل، قتلا المجنى عليه محمد كمال الأزهرى زيدان، عمدًا مع سبق الإصرار.

تابع أمر الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض وأداة "مطواة قرن غزال، عصا خشبية" موضوع الاتهام التالى، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى استل المتهم الأول سلاحه الأبيض وسدد إليه طعنات عدة وقام المتهم الثانى بالتعدى عليه بالضرب مستخدمًا الأداة المار ذكرها فاستقرت تلك الضربات والطعنات بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحًا أبيض وأداة "مطواة قرن غزال، عصا خشبية"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون - مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.

كشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بأن ورد بلاغ للجهات الأمنية من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفى فانتقلت إلى مكان الواقعة، وعثر على المتوفى مصابًا بجروح طعنية وبإجراء التحريات السرية دلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين، فانتقلت إلى محل إقامة المتهم الأول وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها فتم ضبطه وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وبإرشاده أمكن ضبطه وهو عبارة عن سلاح أبيض مطواة قرن غزال، وأقر المتهم من أنه تخلص من آثار الدماء عليها.