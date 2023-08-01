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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يضم عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي

توصل باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق مع جناح برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكانت إدارة البي أس جي قد استهدفت التعاقد مع ديمبلي من اجل تعويض رحيل كيليان مبابي المحتمل خلال الميركاتو الحالي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن ديمبلي أصبح لاعبًا في باريس سان جيرمان، ومن المقرر وصوله خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وشددت على أن الدولي الفرنسي أبلغ إدارة ناديه برشلونة برغبته في الانتقال للفريق العاصمي، حيث سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة.

في سياق متصل، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تشافي تأكد من عدم استمرار ديمبلي مع البارسا وانتقاله لباريس خلال الصيف الحالي.

وأكدت أن المدرب الإسباني يرفض فكرة التعاقد مع جناح أتلتيكومدريد جواو فيليكس، وذلك بسبب أنه غير ملائم لأسلوب لعب البارسا.

الجدير بالذكر أن برشلونة يقيم معسكرًا خارجيًا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية، حيث نجح في تحقيق الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة وديًا.

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